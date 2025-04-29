Украина выпустила по России почти сотню беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 91 беспилотник над Россией в ночь с вечера 28 апреля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 28 апреля и в ночь на на 29 апреля выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 20:00 понедельника до 6:00 утра вторника силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 летательный аппарат. В течение же ночи, как уточняется, были перехвачены 40 летательных аппаратов самолетного типа над восемью регионами России, а также над Черным морем.

За ночь больше всего летательных аппаратов — 11 — сбили над Рязанской областью. Еще 8 перехватили над Нижегородской, 7 — над Крымом, четыре — над Черным морем, по два — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному — над Брянской областью.

Вечером 28 апреля силы ПВО за два с половиной часа сбили над Россией полсотни беспилотников. Под удар попали Курская, Орловская, Белгородская области, а также Крым.