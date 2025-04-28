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23:42, 28 апреля 2025Россия

Силы ПВО за 2,5 часа сбили над территорией России 51 беспилотник

В Минобороны сообщили об уничтожении 51 БПЛА над территорией РФ за 2,5 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 беспилотник над территорией России за 2,5 часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:20 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что наибольшее число дронов было сбито над Курской областью — 40 единиц, еще пять — над Орловской, два — над Крымом и три — над акваторией Черного моря, один — над Белгородской областью.

Днем 28 апреля Украина попыталась атаковать территорию республики Крым. По информации Минобороны РФ, система ПВО уничтожила один беспилотник ВСУ над полуостровом.

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