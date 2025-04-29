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01:21, 29 апреля 2025Россия

В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

SHOT: В Рязани прогремели взрывы недалеко от местного НПЗ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Рязани прогремело минимум пять взрывов в стороне местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Предварительно, НПЗ попытались атаковать украинские беспилотники. Очевидцы слышали характерный звук пролета дронов.

Ранее Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Рязанскую область. По его данным, раздалось минимум шесть взрывов. Все — неподалеку от завода Торфмаш. Первый из них прозвучал в 00:34 по московскому времени.

Вечером 28 апреля Минобороны России сообщило, что за 2,5 часа над регионами России был уничтожен 51 украинский беспилотник.

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