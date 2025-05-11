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00:23, 12 мая 2025Россия

В российском регионе из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

Гладков: Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Мужчина пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины. «Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул глава региона.

Ранее женщина пострадала из-за дрона ВСУ в селе Ясные Зори под Белгородом. Как рассказал Гладков, используя беспилотник, украинские военные сбросили на населенный пункт взрывное устройство. С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи пострадавшая была доставлена в Октябрьскую районную больницу.

До этого в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семейная пара.

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