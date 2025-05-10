В российском регионе из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков: Женщина пострадала из-за дрона ВСУ в селе Ясные Зори под Белгородом

Женщина пострадала в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), используя беспилотник, сбросили на населенный пункт взрывное устройство. «В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина», — уточнил глава российского региона.

По его данным, с баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она была доставлена в Октябрьскую районную больницу.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семейная пара.