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21:08, 10 мая 2025Россия

В российском регионе при атаке ВСУ пострадала семья

Гладков: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала семейная пара
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, ВСУ атаковали машину во время движения. Она была полностью уничтожена огнем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне перемирия.

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