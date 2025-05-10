Песков высказался об атаках ВСУ на фоне перемирия

Песков заявил об анализе ситуации, связанной с атаками ВСУ на фоне перемирия

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства в Белгородской области на фоне объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия. Он указал, что российские военные анализируют сложившуюся ситуацию, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в результате удара украинских беспилотников был ранен заместитель губернатора региона Александр Лоренц. «Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — добавил Песков.

В День Победы дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова,

всего под удар БПЛА попали восемь населенных пунктов и участок дороги в Валуйском городском округе.

Также украинские войска атаковали здание правительства Белгородской области. Дрон врезался в верхнюю часть сооружения. В результате удара Александр Лоренц получил сотрясение и акубаротравму. Также был ранен сотрудник Росгвардии. Сейчас он находится в госпитале, ему оказывают необходимую помощь.