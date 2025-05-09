В День Победы беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: Беспилотники ВСУ продолжили атаку на Белгородскую область

В День Победы беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили атаку на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего, по его словам, беспилотники атаковали восемь населенных пунктов и участок дороги в Валуйском городском округе. «В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанес удар по фермерскому хозяйству, произошло возгорание — пожар потушен», — рассказывает губернатор.

В городе Валуйки, говорит Гладков, после атак беспилотника загорелся камыш, была повреждена цистерна грузового автомобиля, выбило окна в многокварирном доме. В разных населенных пунктах от удара дрона пострадали объекты связи, частные дома, гараж. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Белгородской области Александр Лоренц получил ранение в результате удара ВСУ по зданию правительства. У Лоренца сотрясение и акубаротравма.