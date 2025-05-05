Военкоры прокомментировали атаки ВСУ на Черноморский флот

Военкоры оценили действия ВСУ в Черном море фразой «нас бьют как мух мухобойкой»

После серии масштабных ударов с использованием беспилотников и ракет по объектам на Черноморском побережье от Керчи до Новороссийска российские военные корреспонденты поделились оценками ситуации. Их приводит «Царьград».

Военкор Александр Сладков выразил обеспокоенность атакой ВСУ, отметив уязвимость российских позиций в новых условиях. «Нас бьют как мух мухобойкой», — заявил он. По его словам, несмотря на уверенность в действиях армии на земле, флот оказался под серьезным давлением: «Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться».

Боец «Одесской дружины» и военкор Сергей Воробьев в разговоре с изданием подчеркнул, что боевые действия стремительно смещаются в плоскость использования беспилотных систем. По его словам, ВСУ продолжают «прощупывать» систему ПВО на Крымском полуострове, преследуя цель рассредоточить российские силы. «Они угрожают одновременно нам ударами на севере и на юге, чтобы заставить нас прикрывать либо мост, оголив Москву, либо Москву, оголив Крым», — отметил он.

Воробьев также указал на модернизацию украинских надводных дронов. Если раньше это были «самоходные брандеры», то теперь это целые комплексы, способные нести беспилотники, выполнять функции ПВО и даже дозаправки. В условиях Черноморского ТВД, по его словам, такие средства фактически парализовали действия флота. «Они загнали флот в удаленные гавани и методично обстреливали их дальнобойными ракетами», — добавил Воробьев.

Тем не менее, корреспондент выразил уверенность, что работа по нейтрализации новых угроз уже ведется: «Я совершенно точно это знаю, знаком с людьми, которые этой работой занимаются. Все будет нормально».

Также на ситуацию в Черном море обратил внимание и военкор Юрий Котенок. Он отметил, что после разрыва зерновых соглашений противник резко усилил активность в этом направлении. «Крым и Севастополь держат оборону, но для изменения ситуации необходимо наносить поражение, а не только отбиваться», — заметил он.

Военблогер Юрий Подоляка также отметил, что российские войска начали применять FPV-дроны против украинских надводных беспилотников. По его оценке, это уже дало положительные результаты. «Если наверху “великие адмиралы” не будут мешать, то уже летом угроза БЭКов для нас в целом перестанет существовать», — заключил военкор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что атака на Крым и Новороссийск со стороны Украины была самой масштабной в 2025 году, в ходе нее противник применил десятки БПЛА и БЭКи. Он уточнил, что бой шел несколько часов 2 и 3 мая, при этом украинские военные не смогли достичь поставленной цели.