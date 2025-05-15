Число запущенных ночью на Россию украинских беспилотников резко снизилось

Минобороны: В ночь на 15 мая системы ПВО сбили два украинских беспилотника

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О снижении интенсивности ночных атак сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по целям в Ростовской и Белгородской областях. Точное место, где уничтожили БПЛА самолетного типа, не указывается.

Каких-либо других подробностей об отражении ночных атак в оборонном ведомстве не привели.

Днем ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 14 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских дронов. Девять беспилотников уничтожены над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.