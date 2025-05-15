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16:16, 15 мая 2025Наука и техника

ВСУ применили неизвестный дрон на курском направлении

ВСУ применили малозаметный дрон-камикадзе на курском направлении
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении. Особенности перехваченного аппарата назвал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) построен по схеме «летающее крыло» с применением углепластика. Отмечается, что такую конструкцию и материал используют для снижения заметности аппарата. Дрон с турбореактивным двигателем несет боевую часть весом около шести килограммов.

Автор рассказал, что впервые такой беспилотник был замечен в небе над ДНР в январе. После этого подобные аппараты не появлялись в зоне спецоперации.

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«Полагаем, что довольно сложная конструкция делает их производство не таким массовым, как БПЛА типа "Лютый" или PD-2, однако противник продолжает развивать подобные технологии для усложнения работы нашей ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов ВСУ. Комплекс сбил БПЛА Ан-196 ракетой 57Э6М.

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