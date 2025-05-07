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20:28, 7 мая 2025Наука и техника

Российский «Панцирь» применил новую ракету

«РГ»: Комплекс «Панцирь-С» применил новую ракету для поражения дрона ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что «Панцирь» поразил беспилотник Ан-196 ракетой 57Э6М. Новая ракета отличается от базовой версии увеличенной до 40 километров дальностью и кинетической боевой частью. 57Э6М уничтожает цель прямым попаданием.

ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. В арсенал комплекса входит 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибра 30 миллиметров. «Панцирь» оснащен многоканальной системой захвата и сопровождения целей.

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В марте командир боевой машины ЗРПК Александр рассказал, что оборудование «Панциря-C» позволяет обнаруживать малоразмерные цели.

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