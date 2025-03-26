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19:25, 26 марта 2025Наука и техника

Названы главные преимущества российского «Панциря»

Командир ЗРПК «Панцирь»: Электроника комплекса выявляет малозаметные цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Оборудование зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-C» позволяет обнаруживать малоразмерные цели. Главные преимущества российского комплекса назвал командир боевой машины ЗРПК Александр в ролике Минобороны России.

По его словам, «Панцирь» — это неприхотливая и надежная машина, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции (СВО).

«["Панцирь-C"] обладает электроникой, которая способна выявлять малозаметные низкоскоростные цели», — сказал он.

Александр подчеркнул, что подобные системы особенно актуальны в зоне СВО, поскольку противник активно использует малоразмерные дроны.

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Ранее в российских войсках заметилиЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Комплекс на гусеничном шасси предназначен для обеспечения противовоздушной обороны сухопутных войск.

В марте в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Вооруженные силы России получили партию ЗРПК «Панцирь-С».

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