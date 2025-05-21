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06:28, 21 мая 2025Россия

Над российским регионом ночью уничтожили более десяти БПЛА

Над Орловской областью ночью уничтожили 11 вражеских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены ночью над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского региона Андрей Клычков.

«По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в городе Алексин в Тульской области прогремели взрывы. По данным Telegram-канала Shot, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивала беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности пока неизвестны.

До этого взрывы раздались над Севастополем и Ялтой. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе.

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