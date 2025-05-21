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15:01, 21 мая 2025Россия

В Подмосковье фрагмент беспилотника упал на территорию детсада

Глава Домодедово Хрусталева: Фрагмент беспилотника упал на территории детсада
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада «Василек» в Домодедово. Об этом сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы», — написала Хрусталева.

Глава Домодедово провела осмотр состояния детского сада и пообщалась с его сотрудниками. Она заверила, что при эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму, дети находятся в безопасности.

Беспилотники пытались атаковать в Москву днем в среду, 21 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в сторону города направлялись три беспилотника. Известно, что системы ПВО сработали в Домодедово и в Орехово-Зуево. В сети также появились кадры пролета беспилотника и момента его уничтожения.

ЖЗЛ
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