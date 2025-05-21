Пролет беспилотника в Подмосковье сняли на видео

В сети появились кадры пролета беспилотника над Московской областью. Их публикует Baza в Telegram-канале.
На кадрах видно, как беспилотник, судя по кадрам, самолетного типа, летит в небе. Слышен жужжащий звук, характерный для работы мотора летательного аппарата.
Днем в среду, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников, летевших в сторону столицы. Известно, что силы ПВО сработали в Домодедово.
На фоне попытки атаки на Москву работу аэропортов ограничили. Самолеты временно не принимают и не выпускают из Шереметьево, Домодедово и Жуковского.