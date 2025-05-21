Системы ПВО сработали в Домодедово

Глава Домодедово Хрусталева: В городском округе работают системы ПВО

В городском округе Домодедово работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

«В Домодедово работают системы ПВО. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов», — написала Хрусталева.

Она призвала не выкладывать и не снимать работу сил ПВО, так как это может быть опасно для жизни — поражающие элементы от дронов разлетаются на сотни метров. Кроме того, публикация может навредить обороне и безопасности, добавила глава Домодедово.

Жители городского округа, в свою очередь, сообщили «Ленте.ру», что слышали несколько взрывов. Других данных о ситуации пока нет.

Днем в среду, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников, летевших в сторону столицы. В аэропортах Москвы также ввели ограничения на полеты.

