Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 21 мая 2025Россия

Беспилотник сбили над Орехово-Зуево

Глава Орехово-Зуево Заголовацкий: Вне населенных пунктов сбит беспилотник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат сбили над Орехово-Зуевским городским округом Подмосковья. Об этом сообщил глава округа Руслан Заголовацкий в Telegram-канале.

«Сегодня около 12.30 вне населенных пунктов над Орехово-Зуевским округом силами ПВО сбит БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал глава округа.

Заголовацкий призвал жителей отойти дальше от окон и не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Он предупредил, что фрагменты сбитых дронов могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами.

Беспилотники пытались атаковать в Москву днем в среду, 21 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в сторону города направлялись три беспилотника. Известно, что системы ПВО сработали в Домодедово. В сети также появились кадры пролета беспилотника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

    Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

    Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

    ФСБ задержала россиянина за призывы к совершению теракта

    Россиянка переписывалась с поклонниками и получила ножом в грудь от мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости