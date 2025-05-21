Беспилотник сбили над Орехово-Зуево

Глава Орехово-Зуево Заголовацкий: Вне населенных пунктов сбит беспилотник

Беспилотный летательный аппарат сбили над Орехово-Зуевским городским округом Подмосковья. Об этом сообщил глава округа Руслан Заголовацкий в Telegram-канале.

«Сегодня около 12.30 вне населенных пунктов над Орехово-Зуевским округом силами ПВО сбит БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал глава округа.

Заголовацкий призвал жителей отойти дальше от окон и не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Он предупредил, что фрагменты сбитых дронов могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами.

Беспилотники пытались атаковать в Москву днем в среду, 21 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в сторону города направлялись три беспилотника. Известно, что системы ПВО сработали в Домодедово. В сети также появились кадры пролета беспилотника.