Собянин сообщил об уничтожении семи летящих на Москву беспилотников

Еще семь летящих на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили. Об отражении атаки на столицу сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник. По его словам, на место падения обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Каких-либо других подробностей он не привел.
Ранее Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.