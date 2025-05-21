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18:17, 21 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении семи летящих на Москву беспилотников

Мэр Собянин сообщил об отражении атаки семи летящих на Москву БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Еще семь летящих на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили. Об отражении атаки на столицу сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник. По его словам, на место падения обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей он не привел.

Ранее Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.

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