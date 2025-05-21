Собянин сообщил об уничтожении семи летящих на Москву беспилотников

Мэр Собянин сообщил об отражении атаки семи летящих на Москву БПЛА

Еще семь летящих на Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили. Об отражении атаки на столицу сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник. По его словам, на место падения обломков уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей он не привел.

Ранее Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.