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07:53, 22 мая 2025Россия

Украина за пять часов выпустила по России свыше сотни дронов

Минобороны: Силы ПВО сбили 105 украинских дронов над десятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

За пять часов в ночь на четверг, 22 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале. ё

Как уточнили в ведомстве, попытки атак были предприняты в период с 00:00 до 5:30 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 летательных аппаратов.

Больше всего дронов — 35 — сбили над Московским регионом. Еще 14 перехватили над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской, по 3 — над Липецкой и Смоленской областями, 1 — над Брянской областью.

Вечером в среду, 21 мая, за два часа силы ПВО сбили 37 летательных аппаратов. Под удар попали Курская область, Московский регион, Крым, Рязанская и Орловская области.

ЖЗЛ
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