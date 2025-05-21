Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

Минобороны: Система ПВО за 2 часа сбила 37 БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за два часа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 21 мая в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

«16 БПЛА (были сбиты) над территорией Курской области, 11 — над территорией Московского региона, пять — над территорией Рязанской области, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее жители Рязани сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Предварительно, система ПВО уничтожала БПЛА ВСУ.