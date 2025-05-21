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22:42, 21 мая 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

Минобороны: Система ПВО за 2 часа сбила 37 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за два часа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 21 мая в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

«16 БПЛА (были сбиты) над территорией Курской области, 11 — над территорией Московского региона, пять — над территорией Рязанской области, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее жители Рязани сообщили о звуках взрывов в небе над городом. Предварительно, система ПВО уничтожала БПЛА ВСУ.

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