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17:07, 14 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об увеличении числа БПЛА ВС России в сотни раз

Экс-депутат Рады Фирсов: ВС России стали применять в сотни раз больше БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации стали в сотни раз больше применять БПЛА, чем год назад. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Егор Фирсов, передает «Страна.ua».

По его словам, если раньше ВС России применяли дроны в нескольких подразделениях, то «сейчас все масштабно», а украинские военные фиксируют значительное количество дронов в воздухе, которые атакуют ВСУ на глубину вплоть до 15 километров.

Он добавил, что российские военные развиваются и в использовании систем радиоэлектронной борьбы, заглушая украинские БПЛА.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что в отличие от Вооруженных сил страны (ВСУ) российские войска массово оснащены ночными БПЛА.

Чиновник заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами.

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