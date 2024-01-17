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00:49, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о превосходстве российских дронов

Экс-замминистра Тука заявил о массовых ударах России дронами по ночам

Фото: Unsplash

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в отличие от Вооруженных сил страны (ВСУ) российские войска массово оснащены ночными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Чиновник заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами. Эти особенности позволяют российским военным совершать удары по территории Украины даже по ночам.

«Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками — прим. "Ленты.ру") не позитивная. И с этим надо немедленно что-то делать», — призвал Тука

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      Марина Совина
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