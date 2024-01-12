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13:30, 12 января 2024Бывший СССР

Буданов назвал российские дроны и мины причиной провала контрнаступления

Глава ГУР Буданов: контрнаступление провалилось из-за российских мин и БПЛА
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за активного использования Российской армией беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) и плотных минных полей. Такие причины невозможности наступательных операций назвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французской газете Le Monde.

«Интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор — плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны», — заявил глава разведывательного ведомства.

Буданов считает, что для решения этих проблем Украине требуются технические средства борьбы. Для дронов (БПЛА) это электронные средства противодействия, а для минных полей необходимо специализированное оборудование.

Глава украинской разведки также признал, что украинцы устали от войны. Он добавил, что в ВСУ растет дефицит военных кадров.

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      Глеб Палехов
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