Глава ГУР Минобороны Украины Буданов признал усталость украинцев от конфликта

Украинцы устали от конфликта. Это признал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Le Monde.

«Усталость [от боевых действий] проявляется как на индивидуальном уровне, так и на уровне всего общества», — сказал начальник ведомства.

Кроме того, он добавил, что дефицит военных растет. При этом, по его оценке, нехватка бойцов не является критичной. Одной из главных задач, которые стоят перед руководством Украины, Буданов назвал решение этих проблем.

Ранее глава ГУР припугнул государства НАТО конфронтацией с Россией, если Киеву перестанет направляться военная поддержка. Как утверждает руководитель ведомства, Москва якобы ведет боевые действия и против альянса.

