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02:40, 25 мая 2025Наука и техника

Российские оптоволоконные дроны признали неуязвимыми для ВСУ

WP: Россия сумела обогнать ВСУ в массовом производстве оптоволоконных дронов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Уточняется, что такие БПЛА становятся серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Издание отмечает, что устройства практически неуязвимы для традиционных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря уникальной системе управления.

Издание отмечает, что беспилотники управляются через тонкие оптоволоконные кабели — это исключает возможность их глушения или перехвата сигнала. Помимо этого, кабели обеспечивают мгновенную передачу информации, повышая точность наведения и эффективность ударов. Подчеркивается, что Россия нарастила выпуск таких дронов, тогда как Украина отстает в их разработке.

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