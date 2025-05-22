На Украине рассказали об увеличении числа российских беспилотников

Разведчик ВСУ рассказал об увеличении числа БПЛА ВС России

Вооруженные силы Российской Федерации могут использовать до 500 единиц ударных беспилотников в течение суток. Об этом рассказал командир подразделения разведки украинской армии Денис Ярославский, его слова передает портал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Если мы раньше видели по 50-100 дронов, которые пытались атаковать всю страну за сутки, то с такими темпами это может быть и 500 и более дронов в сутки», — рассказал военный.

По его словам, ВС России модернизировали свои ударные беспилотники и увеличили производство БПЛА типа «Герань».

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили в Сумской области группу операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали четыре оператора, отказавшиеся сложить оружие и сдаться в плен.