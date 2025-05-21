ВС России уничтожили группу операторов дронов ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС России уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили в Сумской области группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления дронами в окрестностях Локни. Под удар также попали четыре оператора, отказавшиеся сложить оружие и сдаться в плен.

«Военнослужащие группировки войск "Север", действуя в районе населенного пункта Локня Сумской области, уничтожили пункт управления БПЛА 41-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с четырьмя операторами ударных FPV-дронов на нем», — рассказали в российских силовых структурах.

Ранее Национальная гвардия Украины признала удар армии России по скоплению ВСУ на полигоне в Шостке в Сумской области. После этого украинские правоохранительные органы начали проверку.