Российский регион попытались атаковать беспилотники

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.

Ранее над городами Новомосковском и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.