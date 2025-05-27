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05:05, 27 мая 2025Россия

Российский регион попытались атаковать беспилотники

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.

Ранее над городами Новомосковском и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.

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