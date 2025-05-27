Российский регион попытались атаковать беспилотники

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.
Ранее над городами Новомосковском и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.