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01:56, 27 мая 2025Россия

Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Над городами Новомосковск и Узловая Тульской области прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Уточняется, что над Новомосковском прозвучало не менее пяти взрывов, а над Узловой — не менее двух. Кроме того, в небе были видны вспышки и слышен грохот.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Вечером в пятницу, 26 мая, очевидцы сообщили о взрывах над Тулой. В небе были видны яркие вспышки и черным дым. Утверждалось, что средства ПВО уничтожили украинские дроны.

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