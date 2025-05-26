Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Тулой

Очевидцы сообщили, что над Тулой прогремели взрывы и сработала система ПВО

Очевидцы сообщили, что над Тулой прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, около 19:50 над городом прогремело не меньше четырех громких взрывов. Также на небе были видны яркие вспышки и черным дым. Утверждается, что над Тулой уничтожили беспилотные летательные аппараты.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Официального подтверждения данных пока нет.

В этот же день уже сообщалось о взрывах около 15:30 в Привокзальном районе Тулы. По предварительным данным, из-за прилетов беспилотников в городе возникли проблемы с мобильной связью.