Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 26 мая 2025Россия

Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Тулой

Очевидцы сообщили, что над Тулой прогремели взрывы и сработала система ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Очевидцы сообщили, что над Тулой прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, около 19:50 над городом прогремело не меньше четырех громких взрывов. Также на небе были видны яркие вспышки и черным дым. Утверждается, что над Тулой уничтожили беспилотные летательные аппараты.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Официального подтверждения данных пока нет.

В этот же день уже сообщалось о взрывах около 15:30 в Привокзальном районе Тулы. По предварительным данным, из-за прилетов беспилотников в городе возникли проблемы с мобильной связью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

    «Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

    Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

    Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

    Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

    Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

    Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости