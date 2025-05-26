Жители российского города заявили о взрывах

Mash: Жители Тулы заявили о взрывах, над городом сбили украинские дроны

Жители Тулы заявили о взрывах. Предположительно, над российским городом сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Люди пояснили, что первые хлопки раздались в Привокзальном районе около 15:30.

По предварительным данным, из-за прилетов беспилотников в Туле возникли проблемы с мобильной связью.

Власти пока ситуацию не комментировали.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении семи дронов над Курской и Тульской областями. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 148 беспилотников.