В Минобороны раскрыли число сбитых за сутки беспилотников над регионами России

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили 148 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 148 беспилотников. Такое число раскрыли в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что налет дронов продолжался с 10 утра (по московскому времени) 25 мая до 08:00 26 мая. По информации ведомства, уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Еще раньше временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что вся территория региона освобождена от ВСУ.