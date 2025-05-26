В Минобороны раскрыли число сбитых за сутки беспилотников над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 148 беспилотников. Такое число раскрыли в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны уточнили, что налет дронов продолжался с 10 утра (по московскому времени) 25 мая до 08:00 26 мая. По информации ведомства, уничтоженные устройства относились к самолетному типу.
До этого стало известно, что российские военнослужащие уничтожили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
Еще раньше временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что вся территория региона освобождена от ВСУ.