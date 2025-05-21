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16:05, 21 мая 2025Россия

Хинштейн объявил об освобождении всей территории Курской области от ВСУ

Хинштейн сообщил, что вся территория Курской области освобождена от ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вся территория Курской области освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил врио главы региона Александр Хинштейн, его слова приводят «Вести».

Чиновник отметил, что приведенная им информация актуальна «на сегодняшний день».

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Силы противника были выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Однако украинские военные не оставляют попыток вновь прорваться в российское приграничье.

20 мая президент России Владимир Путин впервые приехал в регион после его полного освобождения.

ЖЗЛ
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