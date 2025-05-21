Хинштейн объявил об освобождении всей территории Курской области от ВСУ

Хинштейн сообщил, что вся территория Курской области освобождена от ВСУ

Вся территория Курской области освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил врио главы региона Александр Хинштейн, его слова приводят «Вести».

Чиновник отметил, что приведенная им информация актуальна «на сегодняшний день».

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Силы противника были выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Однако украинские военные не оставляют попыток вновь прорваться в российское приграничье.

20 мая президент России Владимир Путин впервые приехал в регион после его полного освобождения.