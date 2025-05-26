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07:44, 26 мая 2025Россия

Минобороны заявило об уничтожении замаскированного орудия ВСУ в курском приграничье

Минобороны: В курском приграничье уничтожено замаскированное орудие ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе ведения воздушной разведки в лесополосе было обнаружено замаскированное орудие ВСУ (…) Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия. После первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате удара тульского расчета орудия 152-мм орудия «Гиацинт-Б» была уничтожена артиллерийская установка противника. Задача тульских военнослужащих, по информации министерства, — выпускать по объектам снаряды с целью выводить из строя и уничтожать артиллерию ВСУ.

Ранее врио губернатора Курской области заверял, что вся территория региона освобождена от ВСУ. Минобороны объявило о полном контроле над регионом 26 апреля.

ЖЗЛ
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