Над российскими регионами сбили семь беспилотников

Минобороны: Семь беспилотников сбили над Курской и Тульской областями

Семь беспилотников сбили над российскими регионами. В Минобороны пояснили, что атаки были предотвращены в Курской и Тульской областях. Подробности приводятся в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотники в период с 12:30 до 14:00.

По информации Минобороны, четыре беспилотника уничтожили над территорией Курской области и три дрона — над территорией Тульской области.

До этого сообщалось, что 20 украинских беспилотников сбили над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями.

26 мая Минобороны доложило, что российские средства ПВО уничтожили 148 беспилотников.