Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 26 мая 2025Россия

20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Минобороны: 20 украинских беспилотников сбили над четырьмя регионами России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Двадцать украинских беспилотников удалось сбить над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что устройства ликвидировали в период с 8:30 до 11:00 в понедельник, 26 мая. Девять дронов уничтожили над территорией Орловской области, пять беспилотников — над территорией Курской области, по три устройства — над территориями Тульской и Ярославской областей.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 148 беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

    Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

    Фото рэпера Bad Bunny в трусах завирусилось в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости