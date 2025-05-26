20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Минобороны: 20 украинских беспилотников сбили над четырьмя регионами России

Двадцать украинских беспилотников удалось сбить над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что устройства ликвидировали в период с 8:30 до 11:00 в понедельник, 26 мая. Девять дронов уничтожили над территорией Орловской области, пять беспилотников — над территорией Курской области, по три устройства — над территориями Тульской и Ярославской областей.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 148 беспилотников.