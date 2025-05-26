Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье сняли на видео

Появились кадры момента уничтожения беспилотника над подмосковным Раменским

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника в Раменском городском округе Московской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышен мощный звук взрыва, который происходит после короткой вспышки. За ним сразу же следует второй, не менее сильный хлопок.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. О перехвате одного мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 0:47 по московскому времени, об уничтожении еще двух стало известно в 4:37.

За воскресенье, 25 мая, над регионами России сбили более полусотни беспилотников. За семь часов — с 13:00 до 20:00 по московскому времени — силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский дрон. Под удар попали Курская, Тульская, Орловская, Калужская области, а также Московский регион.