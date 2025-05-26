На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

Собянин заявил, что на подлете к Москве силы ПВО уничтожили два БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Москву. «Сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр столицы.

В течение 25 мая Собянин несколько раз сообщал о ликвидации дронов. Сначала было известно о пяти сбитых БПЛА, позже мэр Москвы рассказал о еще двух уничтоженных дронах.