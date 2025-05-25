На подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

Собянин заявил, что на подлете к Москве сбили еще один украинский беспилотник

На подлете к Москве был сбит пятый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал он. Другие подробности не приводятся.

Ранее 25 мая сообщалось, что на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских дрона. Собянин уточнил, что на место падения беспилотников выехали экстренные службы.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Туле на улице Металлургов. Он уточнил, что из-за падения дрона в домах выбило стекла. Миляев добавил, что пострадавших в результате падения БПЛА нет.