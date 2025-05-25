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17:22, 25 мая 2025Россия

На подлете к Москве сбили три беспилотника

Собянин: Средства ПВО сбили три украинских дрона на подлете к Москве
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что на места падения обломков от дронов уже выехали специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось об атаке Украины на Тульскую область. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что обломки украинского дрона упали во дворе жилого дома в Туле.

По его словам, в связи с этим в нескольких квартирах были выбиты стекла.

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