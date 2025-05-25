Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:29, 25 мая 2025Россия

Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА во дворе жилого дома

Губернатор Миляев: Обломки БПЛА упали во дворе жилого дома в Туле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали во дворе жилого дома в Туле. Информацию подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — написал глава региона, уточнив, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на жилой дом в Туле. В некоторых квартирах и одном подъезде были выбиты стекла.

До того жители Тулы сообщили, что 25 мая в городе два раза примерно в 23:10 были слышны взрывы. Спустя некоторое время люди услышали еще несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в намерении нанести удар по Украине

    Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА во дворе жилого дома

    В столичном аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

    Из школьного расписания решили убрать один предмет

    На Украине с мемориала сняли таблички из-за русского языка

    Мошенники начали досаждать россиянам с помощью медицинских карт

    В российском городе обломки БПЛА упали на жилой дом

    Решение о взыскании долга с Литвиновой отменили

    В российском городе мотоциклист сбил школьницу

    В Минобороны рассказали о подвиге старшего лейтенанта Малыгина в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости