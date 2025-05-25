Губернатор подтвердил падение обломков БПЛА во дворе жилого дома

Губернатор Миляев: Обломки БПЛА упали во дворе жилого дома в Туле

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали во дворе жилого дома в Туле. Информацию подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — написал глава региона, уточнив, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на жилой дом в Туле. В некоторых квартирах и одном подъезде были выбиты стекла.

До того жители Тулы сообщили, что 25 мая в городе два раза примерно в 23:10 были слышны взрывы. Спустя некоторое время люди услышали еще несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.