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04:31, 25 мая 2025Россия

В российском городе обломки БПЛА упали на жилой дом

Shot: В Туле обломки БПЛА упали на жилой дом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Туле обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что поврежден дом на улице Металлургов. В некоторых квартирах и одном подъезде выбиты стекла. Официального подтверждения этой информации в данный момент нет.

Ранее жители Тулы сообщили, что 25 мая в городе два раза примерно в 23:10 были слышны взрывы. Спустя некоторое время люди услышали еще несколько взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

До того губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне города Ельца зафиксированы падения дронов. По предварительной информации, жертв нет.

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