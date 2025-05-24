В промзоне российского города упали дроны

Губернатор Артамонов: В промышленной зоне Ельца упали дроны ВСУ

В промышленной зоне города Елец зафиксированы падения дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. В городе сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 24 мая Артамонов сообщал, что регион подвергся массированному налету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Липецке и Ельце срабатывала система противовоздушной обороны.

Также утром был уничтожен беспилотник в Воронежской области. По утверждению губернатора Александра Гусева, обошлось без разрушений и пострадавших.