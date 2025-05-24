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07:58, 24 мая 2025Россия

В промзоне российского города упали дроны

Губернатор Артамонов: В промышленной зоне Ельца упали дроны ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В промышленной зоне города Елец зафиксированы падения дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. В городе сохраняется красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее 24 мая Артамонов сообщал, что регион подвергся массированному налету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Липецке и Ельце срабатывала система противовоздушной обороны.

Также утром был уничтожен беспилотник в Воронежской области. По утверждению губернатора Александра Гусева, обошлось без разрушений и пострадавших.

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