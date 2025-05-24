Губернатор Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА

Липецкая область подверглась массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Силы противоводушной обороны и средства подавления работают в Липецке и Ельце. Несколько дронов упали в промышленной зоне Ельца, по предварительной информации, жертв нет.

В ночь на 24 мая украинская столица подверглась одному из самых массовых налетов с начала спецоперации, в Киеве прозвучали сотни взрывов. Атака последовала через день после того, как в российских регионах были сбиты 485 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).