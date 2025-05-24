Российский регион ночью подвергся атаке

Губернатор Гусев: В Воронежской области ночью был уничтожен беспилотник

В ночь на субботу, 24 мая, в одном из районов Воронежской области был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет. Гусев добавил, что на территории области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Он призвал жителей не приближаться к фрагментам дронов и не публиковать в сети кадры с мест происшествий.

Ранее стало известно, что минувшей ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. Несколько дронов упали в промышленной зоне Ельца.