Над Россией сбили более полусотни беспилотников

Над российскими регионами сбили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, за семь часов — с 13:00 до 20:00 по московскому времени — силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский дрон над регионами России.
Уточнялось, что 23 дрона были сбиты над Курской областью, 12 — над Орловской, 11 БПЛА — над территорией Тульской области, 6 — рядом с Москвой и 1 — над Калужской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти дронах, сбитых на подлете к Москве. Он уточнил, что на места падения беспилотников выехали экстренные службы.
До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что обломки украинского беспилотника нашли во дворе жилого дома в Туле. Пострадавших нет.