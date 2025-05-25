Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:56, 25 мая 2025Россия

Над Россией сбили более полусотни беспилотников

Минобороны сообщило, что за семь часов над регионами РФ был сбит 51 дрон ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над российскими регионами сбили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, за семь часов — с 13:00 до 20:00 по московскому времени — силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский дрон над регионами России.

Уточнялось, что 23 дрона были сбиты над Курской областью, 12 — над Орловской, 11 БПЛА — над территорией Тульской области, 6 — рядом с Москвой и 1 — над Калужской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти дронах, сбитых на подлете к Москве. Он уточнил, что на места падения беспилотников выехали экстренные службы.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что обломки украинского беспилотника нашли во дворе жилого дома в Туле. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами

    Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после серии взрывов в Киеве

    В московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты

    Над Россией сбили более полусотни беспилотников

    Армия России захватила новый трофей в Курской области

    Легенда советского хоккея оценила слова IIHF о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

    Экс-депутат Рады сравнил введенные против него санкции Зеленского с премией

    Ушел из жизни актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая...»

    Умер российский актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости