Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 28 мая 2025Бывший СССР

В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

Лавров: Второй раунд переговоров с Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он добавил, что возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. По словам Лаврова, Россия готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров. Он заключил, что документ излагает российскую позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Украины, глава делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров позвонил Владимиру Мединскому. По словам украинского лидера, Умеров узнавал о готовности российской стороны озвучить свои условия для прекращения боевых действий.

До этого Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией. Он также сообщил, что Украина ожидает от России меморандума и сообщения, сможет ли она поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

    Сын высокопоставленного чиновника из Дагестана на «Ладе» насмерть сбил 13-летнюю девочку

    В России пообещали наращивать мощь ударов по Украине

    Перечислены провоцируемые алкоголем серьезные заболевания

    Бывшему ректору российского вуза вынесли многолетний приговор за расправу в 90-х

    В МИД прокомментировали сообщения о вывозе в Азербайджан гражданина России

    Россиянам назвали пять опасных предметов в машине летом

    В России захотели запретить продажу игрушек Лабубу

    Женщина отдохнула на пляже под палящим солнцем и изменилась до неузнаваемости

    Симоньян назвала одну из главных скреп России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости