В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

Лавров: Второй раунд переговоров с Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он добавил, что возглавлять российскую делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский. По словам Лаврова, Россия готова предоставить украинской делегации меморандум о ходе второго раунда переговоров. Он заключил, что документ излагает российскую позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Украины, глава делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров позвонил Владимиру Мединскому. По словам украинского лидера, Умеров узнавал о готовности российской стороны озвучить свои условия для прекращения боевых действий.

До этого Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией. Он также сообщил, что Украина ожидает от России меморандума и сообщения, сможет ли она поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.