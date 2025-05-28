Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией

Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией в любом составе и почти в любом месте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

Он заявил, что Киев поддержал безусловное прекращение огня и переход к дипломатии «в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира». Он добавил, что это могут быть как прямые переговоры, так и переговоры при посредничестве США и стран Евросоюза. Зеленский также сообщил, что Украина ожидает от России меморандума и сообщения, сможет ли она поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине необходимо до конца года получить 30 миллиардов долларов (2,3 триллиона рублей) для развития производства собственного оружия. Он призвал страны Запада выделить эту сумму из замороженных активов России.

До этого Зеленский отказался от двусторонних переговоров Украины с Россией на территории Белоруссии, сославшись на то, что оттуда якобы «летали ракеты». В качестве альтернативных площадок Зеленский предложил Ватикан, Турцию и Швейцарию, назвав их нейтральными территориями.

