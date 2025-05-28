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11:42, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский отказался от переговоров с Россией на одной площадке

Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Владимир Зеленский отказался от двусторонних переговоров Украины с Россией на территории Белоруссии, сославшись на то, что оттуда якобы «летали ракеты». Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, он сказал, якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска». В качестве альтернативных площадок Зеленский предложил Ватикан, Турцию и Швейцарию, назвав их нейтральными территориями.

Ранее в пресс-службе посольства России в Швейцарии заявили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как Берн поддерживает Киев в конфликте и присоединился к антироссийским санкциям. Вместо Конфедерации было указано, что существует набор различных площадок для возможных переговоров по Украине.

Также глава МИД России Сергей Лавров указал, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Дипломат указал, что для самого Святого престола участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.

Вот это да!
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